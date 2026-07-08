Dopo sei giorni di ricerca, Davide Cesaroni e Chiara Pesaresi sono stati trovati vivi tra le Dolomiti. I due escursionisti, dispersi da giorni, sono stati individuati in condizioni di estrema stanchezza ma senza ferite. Hanno raccontato di aver passato la notte sotto un albero e di aver trovato un ruscello che li ha aiutati a sopravvivere. La coppia, di 41 e 38 anni, era scomparsa durante un'escursione in montagna.

Esausti ma illesi. Davide Cesaroni, 41 anni, e Chiara Pesaresi, 38, gli escursionisti di Osimo (Ancona) dispersi per quasi sei giorni tra le Dolomiti del Veneto e del Friuli, sono stati ritrovati martedì mattina all’alba da una squadra del soccorso alpino coordinata da Alessandro Valmassoni, vice capostazione della stazione di Centro Cadore, nel Bellunese. Il recupero è avvenuto lungo il sentiero Arturo Marini a pochi passi dai ruderi di Casera Col Cadorin, in provincia di Pordenone. È stato lo stesso Valmassoni a notare una persona su un tratto ripulito del sentiero e facendosi calare dall’elicottero gli ha chiesto se avesse bisogno di aiuto. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Marito e moglie dispersi sulle Dolomiti, Davide Cesaroni e Chiara Pesaresi trovati dopo 6 giorni: «Senza cibo, come rifugio un albero. Un ruscello ci ha salvato la vita»

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Dispersi sulle Dolomiti da cinque giorni: ritrovati vivi i due escursionisti marchigiani

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