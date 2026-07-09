Un anno di Daspo è stato inflitto a Gift Orban, attaccante che ha giocato con il Verona nella scorsa stagione. La sanzione deriva da un episodio in cui l’attaccante ha aggredito un tifoso della stessa squadra. Nonostante la sospensione, il calciatore potrà comunque partecipare alle partite di calcio.

L’attaccante Gift Orban, che nella passata stagione calcistica ha indossato la maglia del Verona, ha ricevuto un Daspo di un anno in seguito a uno scontro con un tifoso della squadra gialloblù. L’episodio risale allo scorso 19 aprile, al termine della partita di Serie A contro il Milan. Daspo al calciatore ex Verona Gift Orban: notificato l'atto Gift Orban e l'aggressione al tifoso del Verona Cosa prevede il Daspo per Gift Orban Chi è Gift Orban e la sua carriera Daspo al calciatore ex Verona Gift Orban: notificato l’atto La Polizia di Stato di Verona ha notificato un Daspo a Gift Orban, attaccante nigeriano che nella stagione 2025-2026 ha giocato in Serie A con la maglia del Verona, in prestito dall’Hoffenheim. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Daspo di un anno a Gift Orban, il calciatore aggredì un tifoso quando era al Verona: potrà comunque giocare

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Lo vedo già più bello. (Posso dirlo? Meriterei almeno un anno di DASPO per aver scritto una cosa del genere.) #Napoli - X x.com

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