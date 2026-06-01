Grande successo per l’iniziativa Giovani e Occupazione in Terra di Lavoro

L’incontro “Giovani e Occupazione in Terra di Lavoro” si è svolto con una partecipazione numerosa, organizzato dalle associazioni giovanili del settore progressista e riformista della provincia di Caserta.

Si è svolto con grande partecipazione l’incontro “Giovani e Occupazione in Terra di Lavoro”, promosso dalle organizzazioni giovanili del campo progressista e riformista della provincia di Caserta. L’evento, ospitato presso la sede di Via Maielli a Caserta, ha registrato una importante. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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