È aperto il bando per la terza edizione di Cristalfarma, un’iniziativa che finanzia progetti con un forte impatto sociale. La selezione è rivolta a giovani e donne oltre i 40 anni, con l’obiettivo di sostenere idee che possano portare benefici alla comunità. L’iniziativa cerca di coinvolgere individui che desiderano contribuire alla società attraverso proposte innovative e concrete.

I dee che contribuiscono alla società, per restituire alla società e farsi promotori di impatto positivo. È questa l’idea alla base dell’i niziativa “”Il Talento Generoso”, promossa da Critalfarma per il terzo anno e rivolta a giovani tra i 18 e i 29 anni e a donne over 40. Antartide, scienza e clima: il CNR celebra 40 anni di ricerca italiana X Leggi anche › Cartier Women’s Initiative celebra 20 anni di imprese al femminile. E apre il bando per l’edizione 2027 Per candidarsi basta un’idea forte e la volontà di realizzarl a. Sei le categorie per cui ci si può proporre: Scienza, Natura, Tessuto sociale, Danza che nutre, Salute mentale e Nuove narrazioni.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Al via il bando per la terza edizione dell’iniziativa Cristalfarma che sostiene le idee ad alto impatto sociale, rivolta a giovani e donne over 40

Notizie correlate

Bianca Balti, le foto ad alto impatto che raccontano la lotta contro il cancro: “È dubbio, forza, lutto”Bianca Balti è tornata a parlare del cancro che l'ha colpita e contro cui ha combattuto strenuamente: lo ha fatto senza filtri, come ci...

TEDxAngri 2026: al via la seconda edizione dell’evento che porta idee e cultura sul territorio angreseDopo il successo della prima edizione, TEDxAngri torna con un nuovo appuntamento il 9 maggio 2026 nella cornice del Palazzo Doria, che accoglierà tra...