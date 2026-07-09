Danneggiata linea ferroviaria in Calabria treni sospesi | atto doloso

In Calabria, sui binari della linea Tirrenica e della tratta Jonica sono stati trovati cavi tagliati, causando danni alla linea ferroviaria. Per questo motivo, i treni sono stati sospesi. Le autorità hanno qualificato l’episodio come un atto doloso. La polizia sta indagando per identificare i responsabili. Nessuno è rimasto ferito.

I danni da taglio dei cavi sono stati rilevati in Calabria, sulla linea Tirrenica e sulla tratta Jonica. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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