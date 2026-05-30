Brennero treni nel caos per un guasto alla linea ferroviaria | Atto doloso Al via il blocco totale del valico | perché protestano gli ambientalisti

La circolazione dei treni sulla linea ferroviaria del Brennero è stata interrotta tra Peri e Dolcè a causa di danni all’infrastruttura, attribuiti a ignoti. Il blocco totale del valico è stato deciso in risposta a un presunto atto doloso. La situazione ha causato un forte rallentamento dei treni e disagi tra i viaggiatori. Gli ambientalisti hanno protestato, chiedendo la sospensione temporanea del traffico a causa delle problematiche legate alla linea.

La circolazione sulla linea ferroviaria del Brennero è fortemente rallentata tra Peri e Dolcè per «danneggiamenti dell’infrastruttura da parte di ignoti». A comunicarlo è una nota di Trenitalia, che parla di una centralina andata a fuoco all’alba di oggi, sabato 30 maggio, nella piccola stazione di Domegliara, pochi chilometri a nord di Verona. I treni Alta Velocità e Intercity possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 100 minuti, mentre i Regionali rischiano anche limitazioni di percorso e cancellazioni. Trenitalia: «Atto doloso». I disagi sulla linea del Brennero cadono proprio nel giorno del blocco stradale indetto da una manifestazione ambientalista. 🔗 Leggi su Open.online

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