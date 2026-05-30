Un incendio doloso ha danneggiato la linea ferroviaria del Brennero all’alba, causando ritardi superiori a un’ora e il rischio di cancellazioni di treni. Trenitalia ha confermato che l’incendio è stato provocato da ignoti. Le autorità stanno indagando sull’episodio, che ha compromesso il traffico ferroviario nella zona. Nessuna persona è rimasta coinvolta. La linea rimane parzialmente interrotta mentre si valutano i danni.

Un “ atto doloso da parte di ignoti che ha provocato danneggiamenti all’infrastruttura”. Trenitalia sembra avere pochi dubbi sull’origine del rogo divampato all’alba che ha provocato danni alla linea ferroviaria del Brennero. Un tratto che, viene comunicato, è adesso “ fortemente rallentato tra Peri e Dolcè “. Le circostanze dell’incendio non sono per il momento chiare: è andata a fuoco una centralina della linea ferroviaria nei pressi della stazione di Domegliara, una piccola stazione, pochi chilometri a nord di Verona. Le ripercussioni sul traffico lungo l’asse ferroviario transalpino però sono pesanti. Tutto questo è avvenuto a poche ore dall’inizio blocco stradale totale del Brennero per una manifestazione ambientalista, scattato puntualmente alle 10. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Incendio danneggia la linea ferroviaria del Brennero: “Atto doloso”. Ritardi di oltre un’ora e rischio treni cancellati

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