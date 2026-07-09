Michele Mari ha vinto il Premio Strega, aggiudicandosi il riconoscimento dopo aver attraversato polemiche e discussioni. È uno scrittore noto per la sua natura riservata e il carattere schivo, che lo ha spesso allontanato dai riflettori e dai compromessi. La sua figura è stata associata a un atteggiamento ruvido e a un’immagine di intellettuale fuori dagli schemi, caratteristiche che hanno accompagnato la sua carriera nel mondo letterario.

Tempo di lettura: 2 minuti Michele Mari è uno scrittore scomodo. Lo è sempre stato. Schivo. Allergico ai riflettori. Poco disposto ai compromessi e con un carattere ruvido che negli anni gli ha cucito addosso l’etichetta di intellettuale fuori dagli schemi. Uno di quegli autori che non cercano il consenso. E che, proprio per questo, finiscono spesso per dividere critica, colleghi e lettori. Un profilo che, nelle settimane precedenti alla finale dello Strega, è tornato al centro del dibattito. Non tanto per il valore del romanzo dato tra i favoriti. Quanto per una polemica che ha rischiato di oscurarne la corsa verso uno dei più importanti premi letterari italiano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Dalle polemiche al trionfo: chi è Michele Mari, il vincitore del Premio Strega

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