Dalla Roma al Napoli? A Gasperini piace un azzurro che può essere in uscita

Noa Lang, dopo il ritorno dal prestito al Galatasaray, si trova sotto osservazione durante il ritiro con la squadra attuale. L’attaccante olandese è valutato anche dalla Roma di Gasperini, che potrebbe considerarlo come possibile nuovo acquisto, anche se non rientra tra le priorità del club. La valutazione del giocatore avviene in un momento di attenzione da parte delle squadre di Serie A.

Noa Lang torna al Napoli dopo il prestito al Galatasaray e affronta una valutazione decisiva con Massimiliano Allegri in ritiro. L’attaccante olandese interessa anche la Roma di Gian Piero Gasperini, ma non è tra i primi obiettivi giallorossi. Lang-Napoli, Allegri deve ancora decidere. L’olandese deve dimostrare di poter invertire la rotta dopo l’esperienza negativa sotto Antonio Conte. Allegri intende osservarlo da vicino durante la preparazione estiva per capire se esiste lo spazio per una collaborazione diversa. Il tecnico azzurro cercherà di costruire una relazione più solida rispetto a quella mai decollata nella scorsa stagione. Secondo... 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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