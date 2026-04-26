Milan Lukaku può essere un’opportunità? Gli piace Milano ma al momento …

Romelu Lukaku potrebbe tornare a vestire la maglia del Milan, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. Il calciatore ha espresso apprezzamento per Milano, anche se non sono stati definiti dettagli riguardo a un possibile trasferimento. Secondo alcune fonti, il club rossonero starebbe valutando l’eventuale occasione di un ritorno, ma tutte le trattative sono ancora in fase preliminare. Nessun annuncio ufficiale è stato rilasciato fino a ora.

Continuano le voci di calciomercato per quanto riguarda l'attacco del Milan. Dopo le voci su Lewandowski e su Sørloth, occhio ad altre possibili mosse della dirigenza del Diavolo. Servirà una prima punta di peso per la prossima stagione a Massimiliano Allegri. Il giornalista Matteo Moretto parla del futuro di una prima punta della Serie A. Ecco le sue parole da 'YouTube'. "Lukaku al 99,9% lascerà il Napoli dopo una stagione molto travagliata e i dissidi con la società per quanto riguarda il recupero fisico. Ha giocato solo 64 minuti e si è scontrato anche con Antonio Conte. 32 anni, contratto in scadenza nel 2027, lascerà il Napoli a fine stagione.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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