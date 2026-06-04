Mancini piace all’Inter ma a Roma è un idolo | può essere veramente un nome credibile sul mercato?

Notizia in breve

Mancini, attualmente nel club di Roma, è considerato un difensore di interesse per l’Inter. Tuttavia, il giocatore è molto apprezzato dai tifosi della squadra capitolina, che lo vedono come un punto di riferimento. Al momento, non ci sono indicazioni chiare su un possibile trasferimento, e il suo futuro non appare certo lontano dalla capitale. La sua permanenza nel club attuale sembra ancora molto probabile, nonostante i rumors di mercato.