Mancini piace all’Inter ma a Roma è un idolo | può essere veramente un nome credibile sul mercato?
Mancini, attualmente nel club di Roma, è considerato un difensore di interesse per l’Inter. Tuttavia, il giocatore è molto apprezzato dai tifosi della squadra capitolina, che lo vedono come un punto di riferimento. Al momento, non ci sono indicazioni chiare su un possibile trasferimento, e il suo futuro non appare certo lontano dalla capitale. La sua permanenza nel club attuale sembra ancora molto probabile, nonostante i rumors di mercato.
di Stefano Cori Mancini è uno dei nomi finito in orbita Inter per la difesa, a momento però sembra difficile immaginare il suo futuro lontano da Roma. L’Inter è alla ricerca di alcuni elementi per rinforzare la difesa. Tra i nomi usciti in orbita nerazzurra c’è anche quello di Gianluca Mancini. Difensore centrale classe 1996 di proprietà della Roma. Ma può essere un nome credibile per il mercato? Ieri sera nel corso di Calciomercato l’Originale Gianluca Di Marzio ha parlato di operazione fattibile in caso di mancato rinnovo con i giallorossi (il suo contratto scade al 30 giugno del 2027) e con l’inserimento di Davide Frattesi nella trattativa. 🔗 Leggi su Internews24.com
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