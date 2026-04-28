Aggressioni non solo verbali al personale sanitario | situazione intollerabile occorre agire

Una nota della Funzione Pubblica Cgil, firmata dal segretario Luciano Quarta, segnala un aumento delle aggressioni nei confronti del personale sanitario, che non si limitano ai comportamenti verbali. La situazione viene definita intollerabile, e si sottolinea l’esigenza di interventi concreti. L’organizzazione sindacale chiede azioni tempestive per tutelare gli operatori e garantire un ambiente di lavoro più sicuro.

Riceviamo e pubblichiamo una nota della Funzione Pubblica (Fp) Cgil, firmata dal segretario Luciano Quarta.La Cgil Funzione Pubblica di Brindisi lancia l'allarme per il clima sempre più pesante che si registra all'interno dei presidi ospedalieri della Asl Brindisi e, in modo particolare, presso.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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