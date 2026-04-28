Basta con la aggressioni al personale sanitario organizzata ' passeggiata' di sensibilizzazione VIDEO

Nel 2025, in Abruzzo, sono stati registrati circa 200 episodi di aggressioni, tra fisiche e verbali, rivolti al personale sanitario. Questi eventi hanno coinvolto complessivamente circa 300 operatori. Per sensibilizzare l’opinione pubblica e richiamare l’attenzione su questa problematica, è stata organizzata una passeggiata pubblica. L’iniziativa mira a evidenziare la frequenza e la gravità di questi episodi.

Sono circa 200 gli episodi di aggressioni fisiche e verbali ai danni del personale sanitario registrati nel 2025 in Abruzzo, per un totale di 300 operatori coinvolti. Di questi, 70 si sono verificati nella sola Asl di Pescara, con 80 operatori interessati. I dati sono stati illustrati dall’Ordine.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Aggressioni al personale sanitario: i numeri di Asl e MoscatiTempo di lettura: 2 minutiNella giornata di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari l’Azienda promuove la... “Aggressioni al personale sanitario inaccettabili e scandalose”“Esprimo la mia più ferma e indignata condanna per le recenti aggressioni e minacce al personale sanitario che ormai sono all'ordine del giorno,... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Basta con le aggressioni al Pronto Soccorso. Il disperato appello delle infermiere; A Milano aggredito un lavoratore Atm, Filt Cgil: Più tutele e presidi nelle stazioni; Infermiera aggredita allo Scassi. Uil FP: Ora basta, da anni chiediamo interventi strutturati e tangibili; Corteo 25 aprile, Matteo Hallissey aggredito: Spray urticante negli occhi perché avevamo bandiere dell'Ucraina. Basta con la aggressioni al personale sanitario, organizzata 'passeggiata' di sensibilizzazione [VIDEO]Organizzata dall'Ordine delle professioni infermieristiche di Pescara. Appuntamento alle ore 9 di domenica 3 maggio al teatro D'Annunzio. Nel 2025 200 aggressioni in Abruzzo ... ilpescara.it Basta aggressioni agli agenti, a Massama impossibile garantire la sicurezzaAppello del sindacato Sinappe ai vertici dell'amministrazione penitenziaria dopo il ferimento di un poliziotto da parte di un detenuto. Rivedere il sistema dei trasferimenti, qui non può stare chi ha ... rainews.it Singing “l’amore non mi basta” is an Italian thing #volleyball #ilovevolley #volley #pallavolo #playoff - facebook.com facebook Basta muovere le dita di una mano. O ruotare appena il collo. Il beneficio è immediato x.com