dalla gkn ai no kings appuntamenti convergenti

Notizia in breve

Nel fine settimana si sono svolti incontri a Campi Bisenzio e a Genova tra vari movimenti sociali, tra cui rappresentanti delle proteste contro la Gkn e dei No Kings. Le riunioni hanno coinvolto attivisti e gruppi che discutono di strategie comuni e alleanze per rafforzare la propria presenza in vista delle prossime settimane. L’assemblea a Genova è programmata per il 18 luglio, con l’obiettivo di coordinare le iniziative contro le politiche attuali.