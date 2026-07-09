Dalla Gkn ai No Kings appuntamenti convergenti
Nel fine settimana si sono svolti incontri a Campi Bisenzio e a Genova tra vari movimenti sociali, tra cui rappresentanti delle proteste contro la Gkn e dei No Kings. Le riunioni hanno coinvolto attivisti e gruppi che discutono di strategie comuni e alleanze per rafforzare la propria presenza in vista delle prossime settimane. L’assemblea a Genova è programmata per il 18 luglio, con l’obiettivo di coordinare le iniziative contro le politiche attuali.
Movimenti Le lotte sociali si ritrovano per costruire opposizione e alleanze larghe, verso l'autunno. Il fine settimana a Campi Bisenzio, poi l’assemblea a Genova del 18 luglio Movimenti Le lotte sociali si ritrovano per costruire opposizione e alleanze larghe, verso l'autunno. Il fine settimana a Campi Bisenzio, poi l’assemblea a Genova del 18 luglio Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Dove si trova quel di più, quell’eccedenza che ogni giorno nella società resiste alla destre e che negli scorsi mesi ha contribuito... 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it
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