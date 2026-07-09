Dalla Gkn ai No Kings appuntamenti convergenti

Da ilmanifesto.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel fine settimana si sono svolti incontri a Campi Bisenzio e a Genova tra vari movimenti sociali, tra cui rappresentanti delle proteste contro la Gkn e dei No Kings. Le riunioni hanno coinvolto attivisti e gruppi che discutono di strategie comuni e alleanze per rafforzare la propria presenza in vista delle prossime settimane. L’assemblea a Genova è programmata per il 18 luglio, con l’obiettivo di coordinare le iniziative contro le politiche attuali.

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