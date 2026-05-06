Kings League BigBro ai play-in | Gear 7 fuori dalla competizione

Il 6 maggio a Milano, i BigBro hanno superato i Gear 7 ai Shootout nella partita decisiva per i play-in della Kings League. La squadra Gear 7 è stata eliminata dalla competizione, mentre i BigBro si sono qualificati. I Pirati sono stati eliminati dopo la sconfitta. La sfida si è conclusa con la vittoria dei BigBro ai tiri di rigore, permettendo loro di accedere ai turni successivi.

Milano, 6 maggio – I BigBro vincono solamente ai Shootout la sfida decisiva per l'accesso ai play-in contro i Gear 7: sconfitta fatale per i Pirati che escono dalla competizione. Ogni volta che trascorre 1', per ambo le squadre entra un altro giocatore sino ad arrivare alla sfida 6 contro 6, più rispettivi portieri, quando il cronometro segna il minuto numero 5. Nei primi minuti, le due squadre non riescono a segnare data la tensione del match in corso. Al 7', i BigBro decidono di utilizzare la secret card a disposizione per il match: il destino vuole Star Player (la squadra con questa carta può designare un proprio giocatore come Star Player, evidenziato da una fascia simile a quella del capitano, il primo gol di questo giocatore vale doppio, tranne dal 17' al 23') e la responsabilità ricade su Maggioni.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Kings League, BigBro ai play-in: Gear 7 fuori dalla competizione Notizie correlate Kings League, i BigBro domano gli StallionsCologno Monzese, 12 aprile 2026 – I BigBro vincono un match ricco di colpi di scena alla Fonzies Arena di Cologno Monzese. Kings League, i Caesar vincono ancora: ko i BigBro29 marzo 2026 – I Caesar vincono e convincono contro i BigBro di Alessandro Florenzi e Davide Moscardelli. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: BIGBRO - TRM FC | Highlights | Round 3 Streaming | DAZN IT; Kings League Lottomatica.sport, in tre hanno centrato il primo obiettivo. E per vivere la finale del torneo con Claudio Marchisio…; Kings League Lottomatica.sport Italia | Giorno 10 in Diretta Streaming | DAZN IT; Diego Carlos: Non dimenticherò mai il gol alla Roma. Fàbregas? Ci ascolta sempre Streaming | DAZN IT. Kings League, BigBro in the playoffs: Gear 7 out of the competitionMilano, 6 maggio – I BigBro vincono solamente ai Shootout la sfida decisiva per l'accesso ai play-in contro i Gear 7: sconfitta fatale per i Pirati che escono dalla competizione. Ogni volta che ... sport.quotidiano.net Kings League, continua l’avventura dei Boomers: out i D-PowerLa squadra di Fedez vince lo scontro diretto per approdare ai Play-In, prossima sfida con i BigBro. Eliminata la formazione di Bobo Vieri e Diletta Leotta. sport.quotidiano.net Torna la Balocco League – 2ª EDIZIONE! Sei pronto a scendere in campo Arriva il torneo di calcio con le regole della Kings League... spettacolo assicurato! Dove: Campo sintetico Aldo e Alberto Balocco – Fossano Inizio: 8 giugno Quand - facebook.com facebook