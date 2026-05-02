Ergastolo ai fratelli Morleo | per la Corte omicidi pianificati e prove convergenti

Lo scorso 27 novembre, una corte d’assise d’appello ha confermato la condanna all’ergastolo per due fratelli ritenuti responsabili degli omicidi di un imprenditore. Sono state rese note le motivazioni della sentenza, nelle quali si evidenzia che gli omicidi sono stati pianificati e che le prove raccolte sono risultate convergenti. La decisione si basa su elementi giudiziari che hanno portato alla conferma della condanna.

BRINDISI - Sono state depositate le motivazioni della sentenza con cui, lo scorso 27 novembre, la Corte d’Assise d’Appello ha confermato l’ergastolo nei confronti dei fratelli Cosimo Morleo, 60 anni, ed Enrico Morleo, 59 anni, ritenuti responsabili degli omicidi degli imprenditori Salvatore Cairo.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Ergastolo per il medico: omicidi calcolati per eredità e amoreLa Corte di appello di Bologna ha confermato l’ergastolo per Giampaolo Amato, ex medico della Virtus, colpevole dell’omicidio reiterato di due donne. Infermiere del Cannizzaro imputato per due omicidi, la Procura chiede la conferma dell'ergastoloLa Procura generale di Catania ha chiesto alla Corte d'assise d'appello la conferma della condanna all'ergastolo per l'infermiere Vincenzo Villani...