Dal Napoli alla Roma? A Gasperini piace un azzurro che può essere in uscita
Noa Lang, attualmente in prestito al Galatasaray, torna a disposizione del Napoli. La società valuta il suo futuro, mentre il giocatore affronta una prova con l’allenatore in ritiro. La Roma di Gasperini ha mostrato interesse per l’attaccante, ma non è tra le prime scelte. La trattativa tra le due squadre non è ancora definita.
Noa Lang torna al Napoli dopo il prestito al Galatasaray e affronta una valutazione decisiva con Massimiliano Allegri in ritiro. L’attaccante olandese interessa anche la Roma di Gian Piero Gasperini, ma non è tra i primi obiettivi giallorossi. Lang-Napoli, Allegri deve ancora decidere. L’olandese deve dimostrare di poter invertire la rotta dopo l’esperienza negativa sotto Antonio Conte. Allegri intende osservarlo da vicino durante la preparazione estiva per capire se esiste lo spazio per una collaborazione diversa. Il tecnico azzurro cercherà di costruire una relazione più solida rispetto a quella mai decollata nella scorsa stagione. Secondo... 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
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