Dal Napoli alla Roma? A Gasperini piace un azzurro che può essere in uscita

Notizia in breve

Noa Lang, attualmente in prestito al Galatasaray, torna a disposizione del Napoli. La società valuta il suo futuro, mentre il giocatore affronta una prova con l’allenatore in ritiro. La Roma di Gasperini ha mostrato interesse per l’attaccante, ma non è tra le prime scelte. La trattativa tra le due squadre non è ancora definita.