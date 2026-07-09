Dal Napoli alla Roma? A Gasperini piace un azzurro che può essere in uscita

Da spazionapoli.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Noa Lang, attualmente in prestito al Galatasaray, torna a disposizione del Napoli. La società valuta il suo futuro, mentre il giocatore affronta una prova con l’allenatore in ritiro. La Roma di Gasperini ha mostrato interesse per l’attaccante, ma non è tra le prime scelte. La trattativa tra le due squadre non è ancora definita.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Noa Lang torna al Napoli dopo il prestito al Galatasaray e affronta una valutazione decisiva con Massimiliano Allegri in ritiro. L’attaccante olandese interessa anche la Roma di Gian Piero Gasperini, ma non è tra i primi obiettivi giallorossi. Lang-Napoli, Allegri deve ancora decidere. L’olandese deve dimostrare di poter invertire la rotta dopo l’esperienza negativa sotto Antonio Conte. Allegri intende osservarlo da vicino durante la preparazione estiva per capire se esiste lo spazio per una collaborazione diversa. Il tecnico azzurro cercherà di costruire una relazione più solida rispetto a quella mai decollata nella scorsa stagione. Secondo... 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

dal napoli alla roma a gasperini piace un azzurro che pu242 essere in uscita
© Spazionapoli.it - Dal Napoli alla Roma? A Gasperini piace un azzurro che può essere in uscita
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Dalla Roma al Napoli? A Gasperini piace un azzurro che può essere in uscitaNoa Lang, dopo il ritorno dal prestito al Galatasaray, si trova sotto osservazione durante il ritiro con la squadra attuale.

Dal Napoli alla Juventus? Un azzurro verso l’addio: Spalletti può cambiare tuttoJuan Jesus lascerà il Napoli al termine della stagione, con il contratto in scadenza e senza rinnovo.

Argomenti più discussi: Il punto sul mercato: le trattative serrate di Juve, Napoli e Milan; Napoli, Allegri va sul sicuro; Nel secolo dei lavoratori, il 1° luglio a Roma la presentazione del volume di Giuseppe Aragno con il segretario generale Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci; Guasto sulla linea: ritardi fino a 90 minuti per i treni della linea Roma-Napoli.

Trenitalia attiva il Frecciarossa Lecce-Napoli: niente più cambio a Roma per chi viene dal SalentoDal 1° luglio niente più cambi tra Puglia e Campania. Bari raggiungibile da Napoli in 3 ore e mezza, Lecce in 5. Salire a Lecce e scendere a Napoli Centrale senza cambiare treno. Dal prossimo 1° ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web