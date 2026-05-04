Juan Jesus lascerà il Napoli al termine della stagione, con il contratto in scadenza e senza rinnovo. Il difensore brasiliano ha già avviato trattative con l’Atletico Mineiro, società del suo paese d’origine. La sua partenza potrebbe influenzare la rosa del club, che sta valutando diverse opzioni per sostituirlo. La decisione arriva in un momento di cambiamenti nella squadra e con l’attenzione rivolta anche a possibili nuovi acquisti.

Juan Jesus lascerà il Napoli a fine stagione: il difensore brasiliano non rinnoverà il contratto in scadenza e l’Atletico Mineiro ha già avviato i contatti per il ritorno in patria. Gli azzurri hanno altre priorità in questo momento. La qualificazione alla prossima Champions League rappresenta l’obiettivo principale. Le valutazioni sul futuro dei calciatori in scadenza arriveranno solo dopo il completamento della stagione. Juan Jesus è però consapevole della situazione: il club non lo ritiene centrale nei piani futuri e il brasiliano ha già rivolto lo sguardo altrove come riferito da ‘Radio Kiss Kiss Napoli’. Juan Jesus: il ritorno in Brasile con l’Atletico Mineiro.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Dal Napoli alla Juventus? Un azzurro verso l’addio: Spalletti può cambiare tutto

POST NAPOLI - JUVENTUS 2-1 | INTERVISTA LUCIANO SPALLETTI

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