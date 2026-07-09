Dal MArTA di Taranto al Salicomix | la testa di Atena protagonista della mostra dedicata ai poemi epici

Da tarantinitime.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la quarta edizione di Salicomix, il 11 e 12 luglio, al Convento Madonna della Visitazione di Salice Salentino sarà aperta una mostra intitolata “Le grandi battaglie fra Omero e Virgilio”. L’esposizione combina elementi del patrimonio classico con tecnologie digitali moderne e si focalizza sulla testa di Atena, proveniente dal MArTA di Taranto, come esempio di oggetti legati ai poemi epici.

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Tarantini Time Quotidiano In occasione della quarta edizione di Salicomix, l’11 e il 12 luglio il Convento Madonna della Visitazione di Salice Salentino ospiterà la mostra “Le grandi battaglie fra Omero e Virgilio”, un’esposizione che mette in dialogo il patrimonio del mondo classico con le più moderne tecnologie digitali. L’inaugurazione è in programma sabato 11 luglio alle 18. L’iniziativa è promossa dal Comune di Salice Salentino con la direzione artistica dell’Associazione culturale Salic’è e la collaborazione, tra gli altri, del Museo Archeologico Nazionale di Taranto (MArTA), dell’Università del Salento, del Museo Archeologico di Castro e dell’Università Pegaso. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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