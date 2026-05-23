Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza torna nei panni di Vincenzo De Luca, impegnato in un trionfale Amarcord dei suoi anni da sindaco di Salerno. Tra piazze, teatri, lungomari e traffico cittadino, l’ex governatore campano si attribuisce ogni merito per la rinascita della città, spingendosi fino a rivendicare la paternità del suo mare e delle sue bellezze. E mentre ripercorre le proprie imprese, immagina un futuro ancora più ambizioso: una Salerno dominata dal monumentale “Colosso De Luca”, omaggio alla sua leggendaria modestia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Crozza veste i panni di De Luca e riscrive la storia di Salerno: “È tutto nei poemi epici, la Delucheide e la Vincenzea”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Crozza De Luca: Trump è più idiota dell'idiozia stessa! | Fratelli di Crozza

Sullo stesso argomento

Fratelli di Crozza, De Luca riscrive la storia di Salerno: tutto merito suo, persino il mareNella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza torna nei...

Crozza torna nei panni di De Luca “esperto” di politica internazionale: “I petardomani e i rincoglioniti col casco in confronto a Trump sono il fratello intelligente di Einstein”Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di...

Crozza nei panni di Salvini e la proposta della cittadinanza a punti: Come dal benzinaio, con il borsone...(LaPresse) Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza veste i panni di Matteo Salvini, impegnato a promuo ... msn.com

Ti comporti bene e mangi l’osso buco? Borsone italiano: Crozza diventa Salvini e promuove la cittadinanza a punti (con tanto di consueti elenchi)Crozza nei panni di Salvini promuove la cittadinanza a punti: bonus, penalità e criteri di italianità tra satira e politica ... ilfattoquotidiano.it