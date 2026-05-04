Cattolica in Fiore la tradizionale mostra mercato dedicata ai florovivaisti protagonista del weekend

Nel fine settimana, il centro di Cattolica si è animato con l’evento “Cattolica in Fiore”, una mostra mercato dedicata ai florovivaisti. Migliaia di visitatori hanno attraversato le vie principali, coinvolgendo ristoranti, locali, negozi e spazi pubblici lungo il lungomare e sulla spiaggia. La manifestazione ha portato molte persone nelle aree centrali della città, creando un’ampia affluenza che ha interessato sia le zone pedonali che quelle di balneazione.

Migliaia di persone hanno affollato il cuore della città, ristoranti, locali, bar, negozi, dal centro al lungomare e alla spiaggia, in occasione di “Cattolica in fiore”. Ben 150 alberghi aperti, oltre a residence e strutture extra alberghiere i quali hanno quasi tutti registrato il soldo out. Si.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Torna ‘Cattolica in fiore’, la storica mostra mercato con i migliori florovivaisti da tutta Italia: le date del 2026Cattolica, 24 aprile 2026 – Più espositori, oltre 100, provenienti da tutta Italia, dal Piemonte alla Sicilia, passando per Lombardia, Veneto,... "Firenze in Arte": mostra mercato dedicata all’artigianato artistico e tradizionaleTorna nel cuore dell’Oltrarno, culla storica del saper fare fiorentino, “Firenze in Arte”, la mostra mercato dedicata all’artigianato artistico e... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Torna ‘Cattolica in fiore’, la storica mostra mercato con i migliori florovivaisti da tutta Italia: le date del 2026; Dentro la Notizia: Cattolica in fiore, le ricette che profumano di primavera Video; Ultimi due giorni di Cattolica in fiore; Cattolica in fiore, sboccia la stagione. Tutti gli alberghi pronti ad aprire. Al via a Cattolica in fiore: la città si riempie di profumi e coloriDa oggi per fino al 3 maggio, Cattolica è Regina dei fiori. Inaugurata questa mattina, davanti a palazzo Mancini, Cattolica in fiore, la 54° edizione della storica mostra-mercato, che ha trasformato ... altarimini.it Cattolica in fiore protagonista in tv: una vetrina per bellezze e sapori della cittàCattolica in fiore protagonista del pomeriggio di Canale 5. La Mostra mercato della Regina è stata accolta con tutti i suoi colori, profumi e sapori nel salotto di Dentro la notizia, nella puntata ... riminitoday.it Cronaca. Cattolica, allarme sindacati: caserma dei pompieri chiusa per 6 ore - facebook.com facebook L’élite cattolica tedesca liquida l’altolà del Papa al cardinale Marx: “A dividere non sono le benedizioni, ma la discriminazione e l'esclusione" x.com