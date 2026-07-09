Sei giocatori sono stati ammoniti durante il torneo e rischiano di essere squalificati in caso di ulteriori cartellini, potenzialmente esclusi dalla semifinale. Questi ammoniti provengono da quattro delle otto squadre ancora in corsa. La possibilità di squalifica potrebbe influenzare le strategie delle squadre nelle prossime partite. Fino ad ora, il numero di ammonizioni si è rivelato un fattore determinante per alcuni incontri. La fase finale del Mondiale si avvicina e le decisioni disciplinari potrebbero incidere sugli esiti.

Lo spettro delle squalifiche aleggia sul Mondiale. Ben 17 giocatori distribuiti tra le 8 squadre che hanno conquistato i quarti di finale rischiano di saltare l'eventuale semifinale. Il regolamento infatti parla chiaro: al raggiungimento delle due ammonizioni accumulate in partite differenti scatta una giornata di squalifica. Dopo la fase a gironi i cartellini sono stati azzerati, ma ora, dopo aver giocato sedicesimi e ottavi, sono tanti i campioni che rischiano di incappare in una squalifica: il prossimo "condono" avverrà infatti una volta approdati in semifinale., In tanti tremano, uno su tutti Michael Olise. La Francia,... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Dal "caso" Olise a Hakimi e Bellingham: il Mondiale può deciderlo un... giallo

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