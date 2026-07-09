Mondiali 2026 14 giocatori diffidati rischiano di saltare la semifinale | ci sono anche Olise e Bellingham

Da fanpage.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A quattro squadre ai Mondiali 2026, 14 giocatori sono diffidati e rischiano di saltare la semifinale se ricevessero un'ulteriore ammonizione. Tra questi ci sono anche due giocatori di rilievo, uno di una squadra europea e uno di una squadra internazionale. Se dovessero essere squalificati, non potranno partecipare alla prossima fase del torneo. La lista include calciatori di diversi team, tutti con un cartellino giallo già esibito durante le partite.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

In vista dei quarti di finale sono ben 14 i giocatori diffidati e che, in caso di ulteriore sanzione disciplinare, salterebbero l'eventuale semifinale. Solamente Norvegia. Argentina e Svizzera non hanno alcun ammonito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Pio Esposito e Nico Paz rischiano di saltare la finale di Coppa Italia per squalifica: 15 i diffidatiPio Esposito e Nico Paz sono a rischio di squalifica e potrebbero saltare la finale di Coppa Italia.

Ai Mondiali si sono rubati le attrezzature sportive della nazionale inglese: scomparsi anche gli scarpini di Kane e BellinghamPrima dell’esordio ai Mondiali, sono stati rubati vari attrezzi della nazionale inglese, tra cui scarpini di alcuni giocatori e materiali sportivi...

Temi più discussi: Gli MVP dei Mondiali partita per partita: Messi già al quarto premio; Dove vedere Argentina-Capo Verde, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming; La nazionale australiana insiste molto sul fatto che è diversa; Norvegia, allarme prima dell'Inghilterra: c'è il rischio virus.

mondiali 2026 14 giocatoriMondiali 2026, 14 giocatori diffidati rischiano di saltare la semifinale: ci sono anche Olise e BellinghamIn vista dei quarti di finale sono ben 14 i giocatori diffidati e che, in caso di ulteriore sanzione disciplinare, salterebbero l'eventuale semifinale ... fanpage.it

mondiali 2026 14 giocatoriMondiali 2026, tutti i giocatori convocati delle 48 nazionaliSono ufficiali le liste di tutte le 48 nazionali che prenderanno parte al Mondiale. Le ultime in ordine di tempo a consegnarle sono state la Turchia di Montella, l'Uzbekistan di Cannavaro e la Giordan ... sport.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web