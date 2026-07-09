Mondiali 2026 14 giocatori diffidati rischiano di saltare la semifinale | ci sono anche Olise e Bellingham

A quattro squadre ai Mondiali 2026, 14 giocatori sono diffidati e rischiano di saltare la semifinale se ricevessero un'ulteriore ammonizione. Tra questi ci sono anche due giocatori di rilievo, uno di una squadra europea e uno di una squadra internazionale. Se dovessero essere squalificati, non potranno partecipare alla prossima fase del torneo. La lista include calciatori di diversi team, tutti con un cartellino giallo già esibito durante le partite.

In vista dei quarti di finale sono ben 14 i giocatori diffidati e che, in caso di ulteriore sanzione disciplinare, salterebbero l'eventuale semifinale. Solamente Norvegia. Argentina e Svizzera non hanno alcun ammonito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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