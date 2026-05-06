Viola come il mare ciak si gira anche a Reggio Calabria e Scilla | le immagini dai social

A Reggio Calabria e Scilla si sono svolte recenti riprese cinematografiche, coinvolgendo professionisti del settore e attrezzature di scena. Dopo le sessioni effettuate nei giorni scorsi, le troupe si sono spostate all’interno di Palazzo San Giorgio e nelle aree di Chianalea, nel territorio metropolitano. Le immagini delle riprese sono state condivise sui social, mostrando le location suggestive e l’attività in corso.

Ciak si gira a Reggio Calabria e nel territorio metropolitano. Le maestranze e la magica macchina del cinema, dopo le riprese effettuate nei giorni scorsi, all'interno di Palazzo San Giorgio si sono spostati nella bellissima Scilla e Chianalea per la realizzazione della terza edizione della.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate "No alla violenza": ciak, si gira. Rete Viola si racconta in un videoA inizio anno dei questionari online per trovare le "parole giuste", poi il testo di una canzone e quattro interpreti. Ciak, si gira: Giuli stanzia altri 20 milioni per cinema e audiovisivo, tutti per le maestranze”In coerenza con gli impegni assunti dal ministero della Cultura e con l’obiettivo di evitare che l’aumento del costo della benzina si traduca in... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Viola come il Mare 3 continuano le riprese, Rodrigo Giurao Diaz sarà il nuovo capo ispettore Max; I Caraibi della punta d’Italia: tra spiagge bianche e borghi magici, ecco il paradiso selvaggio da scoprire; Mare e inclusione: a Reggio il Primo Open Day Gratuito di Sup & Disabilità Cognitiva · ilreggino.it; Il riso di Sibari che sorprende Reggio Calabria: la ricetta dello chef Cogliandro. A Reggio Calabria l’avamposto di ricerca sul futuro del mareLa pianificazione più innovativa dello spazio marino parte dallo Stretto, da un’ansa del lungomare di Reggio Calabria dove si sviluppano progetti per l’ energia eolica e delle onde, con accumulo e ... ilsole24ore.com Turismo, assessore Sport Calabria: Il mare come strumento di crescita economica e sviluppoReggio Calabria, 19 mar. (Adnkronos) - ''Siamo a Scilla, in uno scenario meraviglioso, ma il titolo dell'evento di oggi 'Oltre il mare', vuol dire che il mare non è solo paesaggio ma anche strumento ... iltempo.it I vibonesi battono 3-0 la Luck Volley Reggio Calabria al PalaValentia e volano in Veneto. Il coach dei giovani giallorossi: «Daremo il massimo» - facebook.com facebook