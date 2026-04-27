Catania cadavere avvolto in un lenzuolo trovato in strada | si indaga per omicidio per il 66enne Giuseppe Florio

A Catania, un uomo di 66 anni è stato trovato senza vita lungo una strada, avvolto in un lenzuolo. La polizia ha aperto un'indagine per omicidio, mentre si stanno svolgendo le verifiche per ricostruire quanto accaduto. Al momento non sono stati ancora individuati eventuali sospetti o moventi. La salma è stata sottoposta a esami medici e si attendono ulteriori dettagli dagli investigatori.

Giuseppe Florio, 66 anni, è stato trovato morto e avvolto in un lenzuolo a bordo strada nel Catanese. L'uomo sarebbe stato ucciso a coltellate e poi la sua automobile è stata data alle fiamme.🔗 Leggi su Fanpage.it

Catania: 2 arresti per l’omicidio di Salvatore Privitera

Notizie correlate

Leggi anche: Trovato cadavere nelle campagne di Castiglione di Sicilia, 66enne accoltellato e avvolto in lenzuola

Ravenna, trovato cadavere di un 29enne sulla pista ciclabile insieme a un 36enne ferito. Si indaga per omicidioA Ravenna, nei pressi della zona portuale, è stato trovato il corpo senza vita di un 29enne.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Trovato cadavere nelle campagne di Castiglione di Sicilia, 66enne accoltellato e avvolto in lenzuola; Trovato il cadavere di un uomo: il corpo massacrato dalle coltellate e avvolto tra lenzuola e sacchi di plastica; Castiglione di Sicilia, trovato il cadavere di un uomo con ferite da taglio; Castiglione di Sicilia, trovato morto un 66enne, si indaga per omicidio.

Trovato il cadavere di un uomo: il corpo massacrato dalle coltellate e avvolto tra lenzuola e sacchi di plasticaSi tratta di Giuseppe Florio, incensurato 66enne originario della provincia di Messina. I suoi resti sono stati abbandonati nel Catanese ... today.it

Ucciso e avvolto in lenzuola e sacchi di plastica a Castiglione di Sicilia, la vittima è un 66enne di TaorminaIl corpo, notato da un passante che ha dato l'allarme, era in aperta campagna e presentava ferite da arma da taglio al volto e all’addome ... messina.gazzettadelsud.it

Ricordiamo che il prossimo incontro della catechesi biblica con Giuseppe Florio si terrà VENERDÌ 24 aprile. #parrocchiasantasilvia - facebook.com facebook