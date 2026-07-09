Tadej Pogacar ha vinto la sua 123ª gara in carriera, la quindicesima in 22 giorni di competizioni quest’anno. Dopo aver conquistato anche il Tourmalet, si conferma tra i ciclisti più vincenti del momento. Tra le sue passioni, ci sono i kart e le bici troppo piccole, e ha imitato il modo di correre di Contador. Questi dettagli poco noti si aggiungono ai numeri impressionanti della sua carriera.

Dopo averlo visto andarsene anche sul Tourmalet, ottenere la vittoria numero 123 della sua carriera, la quindicesima in 22 giorni di gare quest’anno, potremmo elencarvi tutti i numeri di Tadej Pogacar, i record che ha superato e quelli che ha in animo di prendersi. Potremmo continuare a raccontarvi che ha smesso da tempo di competere con i suoi contemporanei per misurarsi piuttosto con la grande storia del suo sport. Oppure possiamo andare a cercare i dettagli, partendo dal passato, dalla Slovenia, da casa sua. Tadej Pogacar viene da una famiglia numerosa. Ha un fratello, Tilen, che ha due anni più di lui: proprio per seguire il fratello maggiore Tadej ha cominciato a praticare il ciclismo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dai kart alla bici troppo piccola, alle imitazioni di Contador: 10 cose che non conoscete di Pogacar

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: 5 curiosità sul Dibu Martinez che (forse) non conoscete! Alla scoperta dell’obiettivo numero uno della Juventus – VIDEO di Marco Baridon

Tony Blair prova a svegliare un’Europa che continua a pensarsi troppo piccolaTony Blair ha recentemente invitato l’Europa a riflettere sulla propria posizione nel mondo, sostenendo che l’Unione dovrebbe superare il ruolo di...