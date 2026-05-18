Tony Blair prova a svegliare un’Europa che continua a pensarsi troppo piccola

Tony Blair ha recentemente invitato l’Europa a riflettere sulla propria posizione nel mondo, sostenendo che l’Unione dovrebbe superare il ruolo di attore principalmente diplomatico o finanziario. Secondo l’ex primo ministro, è necessario un cambio di prospettiva per considerarsi una potenza globale e non limitarsi a funzioni di rappresentanza o economia. La sua proposta mira a spingere le nazioni europee a riconsiderare le proprie capacità e a rafforzare la presenza internazionale dell’area.

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