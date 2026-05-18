Tony Blair prova a svegliare un’Europa che continua a pensarsi troppo piccola
Tony Blair ha recentemente invitato l’Europa a riflettere sulla propria posizione nel mondo, sostenendo che l’Unione dovrebbe superare il ruolo di attore principalmente diplomatico o finanziario. Secondo l’ex primo ministro, è necessario un cambio di prospettiva per considerarsi una potenza globale e non limitarsi a funzioni di rappresentanza o economia. La sua proposta mira a spingere le nazioni europee a riconsiderare le proprie capacità e a rafforzare la presenza internazionale dell’area.
L’Europa deve smettere di pensarsi soltanto come un attore diplomatico o finanziario e tornare a ragionare da potenza mondiale. È questo, in sintesi, il messaggio lanciato da Tony Blair durante l’Europe Gulf Forum, il vertice informale che ha riunito leader europei e dei Paesi del Golfo in una fase di forte instabilità regionale. In un’intervista a Francesco Manacorda pubblicata da Repubblica, l’ex premier britannico sostiene che l’Europa abbia tutto l’interesse a ritagliarsi un ruolo più forte in Medio Oriente, anche perché gli equilibri dell’area incidono direttamente sulla sicurezza e sulla stabilità europea. «L’Europa dovrebbe avere un ruolo forte in Medio Oriente, un’area a cui siamo molto legati. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
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