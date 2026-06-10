5 curiosità sul Dibu Martinez che forse non conoscete! Alla scoperta dell’obiettivo numero uno della Juventus – VIDEO di Marco Baridon

Dal soprannome nato per caso alla guardia del corpo a quattro zampe: ecco alcuni retroscena sul Dibu Martinez. Emiliano “Dibu” Martinez è uno dei nomi più chiacchierati per la porta della Juventus. Campione del Mondo con l’Argentina, leader carismatico e specialista dei rigori, il portiere dell’Aston Villa nasconde anche diverse curiosità che raccontano molto della sua personalità e del suo percorso. Ecco cinque aneddoti che forse non conoscevate. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato 1. “Dibu” non ha nulla a che vedere con Emiliano. Molti pensano che Dibu sia semplicemente un diminutivo del suo nome, ma la realtà è molto diversa. Il soprannome nasce quando era giovanissimo nelle giovanili dell’Independiente. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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