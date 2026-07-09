Dai gazebo del centrodestra, che chiedevano maggior sicurezza e meno degrado nel quartiere di Chiesanuova, si è passati all’arresto per spaccio in alcune case Aler di via Livorno. Durante la campagna, sui social sono state rimosse tutte le foto con un determinato soggetto, secondo quanto dichiarato.

Dai gazebo del centrodestra per chiedere più sicurezza e meno degrado nel quartiere di Chiesanuova all’arresto per spaccio nelle case Aler di via Livorno. Il capogruppo della lista Al lavoro con Brescia, Francesco Catalano, ha mostrato gli articoli dell’arresto avvenuto nelle scorse settimane dalla polizia locale e ha ricordato l’episodio di cronaca nera, in cui una coppia italiana assegnataria delle case popolari nel condominio della zona sud sia stata arrestata. «Apprendo dalla stampa che nei giorni scorsi la polizia locale ha tratto in arresto con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti una coppia residente nelle case Aler di via Livorno. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Dai gazebo sulla sicurezza all'arresto per spaccio, Catalano: «La destra ha cancellato dai social tutte le foto insieme a quella persona»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Paolo Crepet e le madri di oggi: “Tutte le altre sono fake. La vera mamma è quella che coltiva le sue distanze dai figli”Lo psichiatra ha pubblicamente commentato le dinamiche tra madri e figli, affermando che molte immagini di maternità diffuse sono false e che la vera...

In fuga dai carabinieri tra Bonate e Ponte San Pietro. Un arresto per spaccioDue persone in fuga tra Bonate e Ponte San Pietro durante un inseguimento dei carabinieri.