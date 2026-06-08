Due persone in fuga tra Bonate e Ponte San Pietro durante un inseguimento dei carabinieri. L’auto è stata abbandonata in corsa, mentre il conducente è riuscito a scappare a piedi. Il passeggero è stato fermato e arrestato per spaccio. Nessuno dei due ha riportato ferite. Sul posto sono intervenuti i militari per i rilievi e la perquisizione dell’auto abbandonata. La polizia ha avviato le indagini per identificare il conducente scappato.

L’OPERAZIONE. Dopo l’inseguimento, le due persone a bordo hanno abbandonato l’auto in corsa. Il conducente è riuscito a scappare, bloccato il passeggero. Durante un servizio di controllo del territorio, transitando a Bonate Sopra, i carabinieri hanno notato un’auto con due persone a bordo che, alla vista della pattuglia, assumevano un atteggiamento sospetto. Intimato l’alt, il conducente si è dato alla fuga lungo la ss342 e successivamente in direzione Ponte San Pietro, percorrendo tratti a velocità sostenuta. Nella frazione di Locate, i due hanno abbandonato l’auto in corsa cercando di fuggire tra i campi: il conducente è riuscito a far perdere le proprie tracce, mentre il passeggero è stato bloccato poco dopo dai militari, nonostante spinte, calci e pugni. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - In fuga dai carabinieri tra Bonate e Ponte San Pietro. Un arresto per spaccio

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In fuga dai carabinieri tra Bonate e Ponte San Pietro. Un arresto per spaccioDopo l’inseguimento, le due persone a bordo hanno abbandonato l’auto in corsa. Il conducente è riuscito a scappare, bloccato il passeggero. ecodibergamo.it