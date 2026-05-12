Paolo Crepet e le madri di oggi | Tutte le altre sono fake La vera mamma è quella che coltiva le sue distanze dai figli
Lo psichiatra ha pubblicamente commentato le dinamiche tra madri e figli, affermando che molte immagini di maternità diffuse sono false e che la vera madre è quella che mantiene distanze dai propri figli. La sua analisi si concentra sulla figura materna nel contesto attuale, offrendo una riflessione sulle relazioni familiari e sui modi in cui si definisce il ruolo di madre oggi. Le sue parole sono state riportate in diverse occasioni pubbliche e interviste recenti.
Paolo Crepet torna ad analizzare i legami familiari e lo fa concentrandosi sul ruolo materno nella società di oggi. Sulle pagine del quotidiano Il Giornale, il sociologo traccia il profilo di una madre profondamente diversa da quella del passato. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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