Paolo Crepet e le madri di oggi | Tutte le altre sono fake La vera mamma è quella che coltiva le sue distanze dai figli

Lo psichiatra ha pubblicamente commentato le dinamiche tra madri e figli, affermando che molte immagini di maternità diffuse sono false e che la vera madre è quella che mantiene distanze dai propri figli. La sua analisi si concentra sulla figura materna nel contesto attuale, offrendo una riflessione sulle relazioni familiari e sui modi in cui si definisce il ruolo di madre oggi. Le sue parole sono state riportate in diverse occasioni pubbliche e interviste recenti.

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