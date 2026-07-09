Dai cavi all’AI ecco come la sicurezza cambia natura La conferenza di Med-Or

Durante la conferenza Med-Or si è discusso di come la sicurezza nazionale si sia evoluta includendo infrastrutture digitali, reti e capacità produttive. Sono stati evidenziati interventi sulla protezione delle reti sotto il mare e sui sistemi di intelligenza artificiale. La discussione ha riguardato anche la tutela delle catene del valore e delle reti energetiche, sottolineando l’interconnessione tra tecnologia e sicurezza strategica.

La sicurezza nazionale corre ormai lungo infrastrutture, reti digitali, catene del valore e capacità produttive. Attraversa i fondali marini, dove passano i cavi che sostengono l’economia digitale, entra nei cantieri e nei centri di ricerca, dipende dalla disponibilità di energia e materie prime e si misura sempre più con la capacità di sviluppare e governare tecnologie come l’intelligenza artificiale. È su questo terreno allargato che si gioca una parte crescente della competizione tra sistemi Paese. È il grande tema emerso dalla conferenza internazionale “ Geopolitica, tecnologie e sicurezza: sfide e prospettive per l’Italia ”, organizzata... 🔗 Leggi su Formiche.net

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