Valerie Tolany e Donovan Fraser si sono trasferiti a Polignano a Mare nel 2023, lasciando Portland. Hanno scelto la Puglia per un ritmo di vita più lento e relazioni più autentiche. La coppia ha deciso di allontanarsi dall’America di Trump per iniziare una nuova vita in Italia. La loro scelta rappresenta un cambio di scenario e stile di vita, con un focus su un ambiente più tranquillo e un rapporto più diretto con il territorio.

La ricerca di un ritmo più lento, relazioni autentiche e il distacco dall’America di Trump: Valerie Tolany e Donovan Fraser dal 2023 hanno scelto Polignano a Mare per un nuovo inizio.Sposati da anni, di cui 18 vissuti a Portland - nello Stato dell’Oregon - hanno maturato la scelta di lasciare gli Stati Uniti per trasferirsi in Europa nel 2023, in seguito al Covid. Mentre Donovan è originario di Naples, in Florida, Valerie è di New York e, in merito a questo nuovo inizio, racconta: «Adesso sono in pensione. Mio marito è un musicista professionista e faceva parte di una band. Anch'io lavoravo con loro come manager. Quando è scoppiato il Covid abbiamo perso tutto, perché non c'erano più grandi eventi né spettacoli dal vivo. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Da Portland a Polignano a Mare, il sogno «americano» di Valerie e Donovan si chiama Puglia. «Qui un ritmo più lento»

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