Il 25 maggio 2026, a Sarzana, alcuni giovani hanno condiviso il motivo della loro scelta di tornare in zone rurali. Hanno parlato di un ritmo di vita più tranquillo, della presenza di natura e di occasioni di socializzazione. Questi giovani hanno spiegato di preferire ambienti meno affollati e più vicini alla natura rispetto alle città. La loro testimonianza si inserisce in un contesto di ritorno alle aree meno urbanizzate.

Sarzana, 25 maggio 2026 – Che rapporto hanno i giovani con le terre in cui scelgono di vivere? L’Erbacce Fest, il festival ligure-apuano ospitato alla Batteria Chiodo e dedicato alle storie di chi resta e di chi lascia le province della Spezia e Massa-Carrara, è stato un punto di incontro fra associazioni, collettivi, imprese e realtà locali. Un’occasione per confrontarsi su ciò che il territorio offre oggi ai più giovani e sulle opportunità che, nonostante le difficoltà, si possono ancora coltivare. Fra gli stand del festival trova spazio anche Valentiny, il laboratorio di ceramica fondato dalla ventottenne Valentina Razzauti. I ritmi frenetici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I giovani che hanno scelto di tornare. “Qui ritmo lento, natura e socialità”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sebastiano Vitale, AGENTE scelto e RAPPER: Scrivo musica per i RAGAZZI senza obiettivi

Notizie e thread social correlati

In gita nella natura. Il ’nuovo’ turismo lento che attrae anche stranieri: "Stiamo investendo"Un itinerario tra le valli di acqua e natura, con un argine ciclabile che si snoda tra fenicotteri rosa, cavalli allo stato brado e una pineta, sta...

Salvini incontra la famiglia nel bosco: "Per i bimbi più socialità qui che a Roma e Milano"Un politico ha incontrato una famiglia nel bosco, commentando che i bambini trovano più socialità rispetto a Roma e Milano.

Temi più discussi: I giovani che hanno scelto di tornare. Qui ritmo lento, natura e socialità; Agrigento, i giovani che hanno scelto di restare: Serve un cambiamento o qui muore tutto; Tkachuk: Sono qui anche per aiutare i giovani a crescere; Il Festival delle cooperative scolastiche.

Guido #Angelozzi profetico nel pre partita: Il #Cagliari è una società che guarda ai giovani, qui possono valorizzarsi, rendere al massimo e hanno possibilità di emergere. Oggi esordisce #Mendy, un ragazzo 2007 di cui sentirete parlare…. Detto, fatto. Doppi x.com

Perché qui si dice che il mercato del lavoro attuale è messo male? reddit

Agrigento, i giovani che hanno scelto di restare: Serve un cambiamento o qui muore tuttoAgrigento vive una profonda crisi sociale e politica, tra spopolamento, degrado urbano e sfiducia verso le istituzioni. Ma tra giovani che scelgono di restare o tornare e nuove esperienze di partecipa ... msn.com

I GIOVANI HANNO PAURA DEL 2026?/ Pandemia e guerre choc bloccano le speranze: il futuro li terrorizzaQuando un anno passa e uno nuovo inizia, è normale ripercorrere con la mente gli episodi salienti del passato recente, cercare il senso delle proprie scelte, prepararsi al futuro. Gli episodi salienti ... ilsussidiario.net