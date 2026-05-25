I giovani che hanno scelto di tornare Qui ritmo lento natura e socialità

Da lanazione.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 25 maggio 2026, a Sarzana, alcuni giovani hanno condiviso il motivo della loro scelta di tornare in zone rurali. Hanno parlato di un ritmo di vita più tranquillo, della presenza di natura e di occasioni di socializzazione. Questi giovani hanno spiegato di preferire ambienti meno affollati e più vicini alla natura rispetto alle città. La loro testimonianza si inserisce in un contesto di ritorno alle aree meno urbanizzate.

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Sarzana, 25 maggio 2026 – Che rapporto hanno i giovani con le terre in cui scelgono di vivere? L’Erbacce Fest, il festival ligure-apuano ospitato alla Batteria Chiodo e dedicato alle storie di chi resta e di chi lascia le province della Spezia e Massa-Carrara, è stato un punto di incontro fra associazioni, collettivi, imprese e realtà locali. Un’occasione per confrontarsi su ciò che il territorio offre oggi ai più giovani e sulle opportunità che, nonostante le difficoltà, si possono ancora coltivare. Fra gli stand del festival trova spazio anche Valentiny, il laboratorio di ceramica fondato dalla ventottenne Valentina Razzauti. I ritmi frenetici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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