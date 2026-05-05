Il Pnrr va a ritmo lento | in Puglia i pagamenti sono fermi ancora al 31%

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza procede con ritardo e i pagamenti in Puglia sono ancora fermi al 31% a due mesi dalla scadenza prevista. A questa data, il rapporto ufficiale indica che la rendicontazione deve essere completata entro dicembre, ma lo stato di avanzamento finanziario mostra ancora una situazione lontana dal completamento. Non sono stati effettuati ulteriori pagamenti o aggiornamenti sulla quota di fondi erogati.

Al 26 febbraio e a ormai due mesi dal termine ultimo (la rendicontazione però deve avvenire entro dicembre), lo stato di avanzamento finanziario (la quota di pagamenti già effettuata) del Pnrr in Puglia si attesta al 31%. È quanto rileva il monitoraggio di Openpolis, la fondazione indipendente che ha effettuato un'elaborazione dei dati ufficiali di “OpenPnrr”. Dopo l'ultimo aggiornamento è possibile anche capire quanti sono i progetti in corso, visto che molti sono stati stralciati durante la revisione del governo: in Puglia i cantieri risultano essere 18.208, per un investimento totale di 14 miliardi di euro Pnrr. Di questa somma, quindi, al 26 febbraio sono stati spesi 4,3 miliardi circa.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Il Pnrr va a ritmo lento: in Puglia i pagamenti sono fermi ancora al 31% Notizie correlate Leggi anche: La mossa del segretario di Stato che si muove per il dopo -Trump. E il pensiero lento degli europei ancora fermi ai Maga di Vance Villa Giaquinto, lavori Pnrr ancora al palo. "Serve chiarezza sui tempi, va riaperta subito"Una richiesta chiara e condivisa: sbloccare i lavori e restituire Villa Giaquinto alla città di Caserta. Approfondimenti e contenuti L'eredità di Fitto: il Pnrr marcia, mentre il Piano complementare va a rilentoL’81 per cento delle opere infrastrutturali strategiche contenute nel Pnrr ha già i cantieri in corso e questa quota arriva al 98 per cento se si ricomprendono lavori in gara, aggiudicati o prossimi ... ilfoglio.it Il Pnrr va a passo lento dal 40% di Lecce in giù. La Puglia deve accelerareQuando manca meno di un anno al termine entro il quale gli obiettivi e i progetti del Pnrr dovranno essere portati a termine (la data è fissata per il 31 agosto 2026), l'ufficio statistico della ... quotidianodipuglia.it