Una delle voci più riconoscibili e graffianti della storia del pop-rock mondiale. Era questo Bonnie Tyler, iconica artista che sin da giovanissima ci ha regalato quelli che sarebbero diventati inni generazionali rimasti scolpiti nella memoria collettiva. Dai primi successi degli anni Settanta fino alle monumentali produzioni degli anni Ottanta, il suo repertorio continua a dominare le classifiche dello streaming globale, attraversando le generazioni come una carezza che non conosce limiti di spazio né di tempo. Vale la pena ricordare i suoi più grandi successi e no, non parliamo solo di Total Eclypse of the heart. La nascita di un mito tra Lost in France e It’s a Heartache. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Da Holding out for a hero a Total eclypse of the heart, le canzoni più famose di Bonnie Tyler

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Bonnie Tyler - Holding Out For A Hero, Total Eclipse of the Heart & The Best (Live in London)

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