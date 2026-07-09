Da Garlasco alla Sacra Sindone | dal Dna nuove risposte sul lenzuolo di Cristo Le prime risposte

Uno studio italiano pubblicato su ‘Scientific Reports’ analizza il DNA del Sacro sudario conservato nella cattedrale di Torino. I campioni utilizzati sono stati prelevati nel 1978 dal medico legale Pierluigi Baima Bollone. La ricerca mira a chiarire la storia genetica del tessuto, collegandola a precedenti analisi e confronti con altri reperti come il lenzuolo di Garlasco. Il testo analizza le caratteristiche genetiche del lino e delle tracce biologiche presenti sul tessuto.

Sindone, parla il Dna. Uno studio italiano pubblicato su ‘Scientific Reports’ (gruppo Nature) svela la storia genetica del Sacro sudario custodito nella Cattedrale di Torino, partendo dalla collezione ufficiale di campioni prelevati nella notte tra l’8 e il 9 ottobre 1978 dal medico legale Pierluigi Baima Bollone. Il lavoro nasce da un progetto di ricerca condotto congiuntamente tra il settembre 2022 e il dicembre 2025 dall’università di Padova (referente Gianni Barcaccia) e dall’università di Pavia (referente Alessandro Achilli), con la partecipazione di istituzioni nazionali e internazionali. Le nuove ricerche sulla Sacra Sindone grazie al Dna. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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