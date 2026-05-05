Caso Minetti la procura generale ha ricevuto le prime risposte da Interpol e carabinieri

La procura generale di Milano ha ricevuto i primi riscontri da parte dell'Interpol e dei carabinieri riguardo al caso Minetti. L'Interpol ha inviato i risultati delle verifiche condotte all'estero, in Uruguay e in Spagna, in merito alla grazia concessa dal Quirinale a Nicole Minetti. La condanna definitiva nei suoi confronti è di tre anni e undici mesi per induzione.

L'Interpol ha trasmesso alla procura generale di Milano i primi esiti degli accertamenti da svolgere all'estero, in particolare in Uruguay e in Spagna, sulla vicenda della grazia concessa dal Quirinale a Nicole Minetti, condannata in via definitiva a 3 anni e 11 mesi per induzione alla.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Caso Minetti, la Procura generale di Milano: “Attivata con massima urgenza anche l’Interpol”“Di concerto con il procuratore generale siamo già attivati per le verifiche, dalle forze nostre di polizia a quelle dell’Interpol, con massima... Caso Minetti, arrivate in procura le prime risposte dall'esteroStanno arrivando alla Procura generale di Milano i primi esiti degli accertamenti, in corso anche in Uruguay e in Spagna, nell’ambito... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Caso Minetti, punto in Procura. Scontro su Report, i legali di Cipriani: Falsità; Il caso della grazia concessa a Nicole Minetti, cos’è successo e cosa non torna; Caso Minetti: la Procura di Milano attiva l'Interpol con massima urgenza; Caso Minetti, pg di Milano: Possibile modifica parere. Lei: Percorso adottivo nel rispetto della legge. Meloni: mi fido di Nordio. Caso Nicole Minetti, arriva adesso la notizia dalla Procura generale: cosa succedeLa vicenda giudiziaria di Nicole Minetti rappresenta uno dei capitoli più discussi della cronaca politico-giudiziaria italiana dell'ultimo decennio. L'ex ... thesocialpost.it Caso Minetti, la procura generale ha ricevuto le prime risposte da Interpol e carabinieriL'Interpol ha trasmesso alla procura generale di Milano i primi esiti degli accertamenti da svolgere all'estero, in particolare in Uruguay e in Spagna, sulla vicenda della grazia concessa dal Quirinal ... milanotoday.it Caso Minetti, Nordio si smarca: “Ministro della Giustizia non ha competenza sulla Giustizia” LEGGI L'ARTICOLO di Gianni Zoccheddu: https://www.lercio.it/caso-minetti-nordio-si-smarca-ministro-della-giustizia-non-ha-competenza-sulla-giustizia/ - facebook.com facebook Il caso #Minetti. I suoi legali smentiscono i fatti diffusi da 'Report' con l'intervista al giornalista Thomas Mackinson e annunciano la richiesta di danni. In Procura a Milano il vertice dei magistrati sull'adozione del bambino della coppia. Anna Maria Caresta #GR1 x.com