Il 20 maggio 2026 si è tenuto un confronto tra diverse candidature sulla loro posizione riguardo agli impegni per la comunità LGBTQIA+. Durante l’evento, alcune risposte sono state chiare, altre invece sono mancate o sono risultate ambigue. I candidati presenti hanno espresso pareri differenti su temi specifici, senza tuttavia fornire dettagli concreti sulle iniziative che intendono adottare in caso di elezione. La discussione si è concentrata principalmente sulle dichiarazioni pubbliche piuttosto che su piani pratici o misure concrete.

Arezzo, 20 maggio 2026 – Vincenzo Ceccarelli, Marco Donati, Serena Marinelli, Michele Menchetti e Egiziano Andreani hanno raccolto l’invito di Arcigay Arezzo e risposto al questionario assumendosi, con approcci diversi e netti distinguo, degli impegni per la tutela e la valorizzazione delle persone gay, lesbiche, bisex, trans, intersex e asessuali (LGBTQIA+) che vivono ad Arezzo. Mentre da parte del candidato Marcello Comanducci rileviamo completa indifferenza ai temi, essendo l’unico ad aver scelto di non rispondere alle istanze proposte. Questo l'esito del questionario (grafiche allegate) inviato da Chimera Arcobaleno Arcigay Arezzo a. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le risposte (e non risposte) delle candidature sugli impegni per la comunità Lgbtqia+

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