Cura terapie su misura e multidisciplinarità

Da ecodibergamo.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il tumore al polmone resta la principale causa di morte per cancro in Italia, con oltre 43.000 nuove diagnosi e circa 34.000 decessi all’anno. Un team di specialisti che si confronta regolarmente per definire terapie su misura e approcci multidisciplinari ottiene risultati migliori nella gestione della malattia. La cura personalizzata e le strategie condivise tra diversi professionisti sono diventate parte integrante del trattamento.

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TUMORE AL POLMONE. Un team di specialisti che si confronta regolarmente per definire la strategia più adeguata a ciascun caso dà risultati migliori. Il tumore del polmone è ancora oggi la principale causa di morte per neoplasia in Italia: ogni anno nel nostro Paese si contano oltre 43mila nuove diagnosi e circa 34mila decessi. Nella sola provincia di Bergamo le diagnosi sono 523 l’anno per gli uomini e 205 per le donne, con tassi di mortalità purtroppo ancora molto alti. Eppure, negli ultimi tempi, qualcosa sta cambiando in profondità. La ricerca ha aperto strade che fino a poco tempo fa sembravano impercorribili, con risultati che si misurano in termini concreti: più pazienti che sopravvivono e una qualità di vita migliore rispetto al passato. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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