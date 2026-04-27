Endometriosi all’Asst Bergamo Ovest un nuovo percorso di cura con terapie su misura

Giovedì si è svolto un incontro presso l’Asst Bergamo Ovest per presentare il nuovo ambulatorio dedicato all’endometriosi. L’iniziativa prevede un percorso di cura personalizzato e multidisciplinare, pensato per affrontare una patologia molto diffusa e complessa. L’evento ha visto la partecipazione di diversi professionisti e rappresentanti dell’ospedale, con l’obiettivo di illustrare le caratteristiche del servizio e le modalità di accesso.

Attivato un Ambulatorio di Endometriosi e Dolore Pelvico Cronico che offre un percorso diagnostico-terapeutico strutturato, focalizzato anche sul sostegno psicologico “L’attivazione di questo percorso dedicato all’endometriosi rappresenta un tassello fondamentale nella visione strategica della nostra ASST per la medicina di genere – dichiara Rosetta Gagliardo, Commissaria Straordinaria ASST Bergamo Ovest – Non si tratta solo di offrire prestazioni sanitarie di eccellenza, ma di costruire una rete di protezione che riconosca e validi il vissuto della donna nella sua interezza. Investire in questo ambulatorio significa rispondere concretamente...🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Leggi anche: Settimana mondiale delle vaccinazioni: sedute straordinarie all’Asst Bergamo Ovest Leggi anche: Donata un’ambulanza all’Asst Bergamo Ovest. Il taglio del nastro durante Emergenzopoli Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Endometriosi: all’ASST Bergamo Ovest un nuovo percorso di cura tra medicina ed emozioni; Endometriosi . All’ASST Bergamo Ovest, un nuovo percorso di cura tra Medicina e emozioni; Dare voce al corpo: capire l'endometriosi curando le emozioni; Addio a Amici Obesi. L’Associazione si rinnova e diventa Amici Oltre il Peso ETS. Endometriosi, all’Asst Bergamo Ovest un nuovo percorso di cura con terapie su misuraAttivato un Ambulatorio di Endometriosi e Dolore Pelvico Cronico che offre un percorso diagnostico-terapeutico strutturato, focalizzato anche sul sostegno psicologico ... bergamonews.it Salute della donna, 31 iniziative gratuite sul territorio con Asst di Bergamo OvestPer l’edizione di quest’anno, sono previste 31 iniziative gratuite distribuite su tutto il territorio, tra ospedali, consultori familiari e case di comunità. L’obiettivo è offrire servizi concreti di ... ecodibergamo.it Endometriosi: a Treviglio il nuovo percorso che cura corpo e mente L'ASST Bergamo Ovest compie un passo fondamentale per la salute femminile: nasce il nuovo Ambulatorio dedicato all’Endometriosi e al Dolore Pelvico Cronico. Sappiamo che l'endometri - facebook.com facebook