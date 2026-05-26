A Perugia, sono state offerte terapie personalizzate per atleti infortunati, con l’obiettivo di favorire la guarigione e mantenere le performance. La città ha partecipato all’Isokinetic Conference, evento internazionale di rilievo nel settore della medicina dello sport, della traumatologia e della medicina applicata al calcio. L’appuntamento si è svolto ad Atene e ha visto la presenza di esperti provenienti da diversi paesi.

Perugia, 26 maggio 2026 – L’ Umbria ha rappresentato la sanità ad Atene alla Isokinetic Conference, uno degli appuntamenti internazionali più importanti nel campo della medicina dello sport, della traumatologia sportiva e della medicina applicata al calcio. Il congresso ha riunito specialisti provenienti da tutto il mondo intorno a un tema centrale e sempre più attuale: il “Return to Performance ”, ovvero il ritorno dell’atleta alla piena prestazione dopo un infortunio. A rappresentare il Polo Universitario “Santa Maria della Misericordia” di Perugia il dottor Michele Bisaccia, dirigente medico di Ortopedia e Traumatologia, responsabile della Chirurgia protesica complessa di anca e ginocchio, e il collega Lorenzo Lucchetta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Atleti e infortuni: a Perugia terapie su misura per garantire guarigione e performance

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