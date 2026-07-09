Cuneo Piazza Galimberti | il cuore della città tra storia architettura e memoria civile

Piazza Galimberti a Cuneo copre quasi 24 mila metri quadrati, rendendola uno degli spazi più grandi e riconoscibili del Piemonte. È il principale punto di riferimento cittadino, frequentato sia da residenti che da visitatori. La piazza si distingue per la sua architettura e il ruolo di spazio pubblico centrale, rappresentando un punto di memoria civile e di storia locale.

Nel cuore di Cuneo si apre uno degli spazi urbani più ampi e riconoscibili del Piemonte: Piazza Galimberti. Con i suoi quasi 24 mila metri quadrati, la piazza rappresenta il principale punto di riferimento della città e uno dei luoghi più frequentati da residenti e visitatori. Non è soltanto il centro geografico della città, ma anche uno spazio che racconta la storia urbana, politica e sociale del capoluogo della provincia. La nascita della piazza risale ai primi decenni dell’Ottocento, in un momento di grandi trasformazioni per Cuneo. In quegli anni, con l’arrivo delle truppe napoleoniche, vennero demolite le antiche mura che per secoli avevano protetto il centro abitato. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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