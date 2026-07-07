Tre ponti lungo il Lambro sono stati oggetto di interventi da parte dell’Aipo, coinvolgendo i passaggi che collegano diverse zone della città. Questi ponti rappresentano più di semplici attraversamenti, poiché collegano aree con radici storiche e urbanistiche differenti. L’intervento riguarda lavori di manutenzione e consolidamento, senza modifiche strutturali evidenti. La decisione è stata comunicata dall’amministrazione comunale, senza ulteriori dettagli sui tempi o sui costi.

Non sono semplici attraversamenti del fiume. Ciascuno dei tre ponti su cui l’amministrazione comunale ha deciso di intervenire racconta un pezzo della storia di Monza, dal cuore medievale ai quartieri cresciuti nel Novecento. Un’operazione al tempo stesso di sicurezza e di tutela del patrimonio urbano. Il primo manufatto interessato è il ponte di via Zanzi, a pochi passi dal suggestivo Ponte delle Grazie Vecchie e dal complesso religioso dedicato a San Gerardo, compatrono di Monza. Realizzato nel secolo scorso, si distingue dagli altri ponti storici cittadini per la sua struttura ad arco in calcestruzzo, anziché in pietra o mattoni. Le indagini strutturali hanno evidenziato criticità soprattutto nelle spalle del ponte, dove si è registrata una riduzione della sezione resistente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La storia lungo il Lambro. Sotto l’occhio dell’Aipo un’operazione nel cuore e nella memoria della città

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