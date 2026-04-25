Il 25 aprile, giorno della Festa della Liberazione, richiama ogni anno l'attenzione sulla storia italiana e sulla sua complessità. La ricorrenza celebra la fine dell’occupazione nazifascista e l’insurrezione partigiana, ma suscita anche riflessioni sulla presenza di tensioni legate a episodi di guerra civile. Questa data continua a dividere il ricordo pubblico, mantenendo vivo il confronto tra diverse interpretazioni degli eventi del passato.

Ogni anno il 25 aprile — la Festa della Liberazione — torna a interrogare la coscienza collettiva dell’Italia. Non è una ricorrenza come le altre: segna la fine dell’occupazione nazifascista e la rinascita democratica dell’Italia, ma allo stesso tempo riporta alla luce una delle fasi più drammatiche, complesse e controverse del Paese. È proprio questa complessità a spiegare perché, ancora oggi, una parte degli italiani non la celebri o la viva con disagio. Ridurre questa distanza a una contrapposizione ideologica sarebbe un errore. Le ragioni affondano nella storia, nelle memorie familiari, nelle identità politiche e culturali. E soprattutto in un dato ormai acquisito da gran parte della storiografia: tra il 1943 e il 1945 l’Italia visse non solo una guerra di liberazione, ma anche una guerra civile.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - 25 aprile, memoria divisa: tra Liberazione e guerra civile, il difficile equilibrio della storia italiana

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