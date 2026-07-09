Cucina e prevenzione L’evento oggi al Banci

Oggi al Banci si è tenuto un evento dedicato alla prevenzione dei tumori, con un focus sulla cucina come strumento di prevenzione. La Fondazione Sandro Pitigliani ha presentato iniziative che combinano aspetti scientifici e pratici, coinvolgendo il pubblico in attività informative e dimostrative. L’obiettivo è sensibilizzare sull’importanza di adottare abitudini alimentari corrette per ridurre i rischi di malattie oncologiche.

La prevenzione contro i tumori non va in vacanza e la Fondazione Sandro Pitigliani è instancabile nel proporre iniziative sia a carattere scientifico per gli addetti ai lavori (come il patrocinio alla III edizione del convegno “Nuove sfide nella diagnosi e trattamento dei tumori genitourinari“ tenutosi al Politeama) che iniziative a carattere educativo e divulgativo aperte a tutti. Oggi 9 luglio alle 18.30 nel Giardino Banci Buonamici ha organizzato l’incontro “ Coltiva la prevenzione ” dedicato al legame tra alimentazione e salute. “Con questa iniziativa - dichiara Stefano Pitigliani, Vicepresidente della Fondazione - vogliamo tradurre la ricerca medica in gesti pratici e ricette gustose alla portata di tutti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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