Occhio alla Truffa | evento finale al Teatro Santa Chiara per la prevenzione delle truffe agli anziani

Il Comune di Avellino ha annunciato che giovedì 28 maggio 2026 alle ore 11 si svolgerà presso il Teatro Santa Chiara l’evento conclusivo del progetto “Occhio alla Truffa”. Questa iniziativa è alla sua terza edizione e si concentra sulla prevenzione e il contrasto delle truffe rivolte agli anziani over 65. La manifestazione mira a sensibilizzare la popolazione sulla tutela dei cittadini più fragili, promuovendo incontri informativi e attività di sensibilizzazione.

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