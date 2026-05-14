Hantavirus e prevenzione evento al Circolo Bononia
Al Circolo Bononia si è tenuto un evento dedicato all’Hantavirus, in concomitanza con la notizia dello sbarco di malati alle Canarie e in Italia. Sono intervenuti relatori di rilievo per discutere di prevenzione e di come proteggersi da questa infezione virale. L’appuntamento ha riunito persone interessate a conoscere meglio i rischi e le precauzioni da adottare.
Al Circolo Bononia, nel giorno dello sbarco alle Canarie e in Italia dei malati di Hantavirus, si è parlato di salute del futuro con protagonisti d’eccezione. Come la virologa Ilaria Capua, docente alla Johns Hopkins University e l’ambasciatore Antonio Parenti, direttore generale di Salute pubblica e prevenzione a Bruxelles, cioè l’alto funzionario preposto in Europa alla tutela della nostra salute, già socio del Bononia. La serata è stata condotta dalla presidente Rosanna Ghetti, davanti a una folta platea con numerose autorità. La professoressa Capua ha spiegato le origini e le caratteristiche dell’Hantavirus, rassicurando i presenti sul suo livello di contagiosità che esclude in modo assoluto una nuova pandemia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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