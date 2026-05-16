Cuba è stata colpita da un nuovo blackout che ha interessato circa il 61% della rete elettrica del paese. La compagnia elettrica statale ha comunicato che, giovedì sera, molte aree dell'Avana e altre regioni sono rimaste senza energia, senza carburante e con servizi interrotti. La situazione si aggiunge a una serie di interruzioni che si sono verificate negli ultimi mesi, causando disagi alla popolazione e alle attività quotidiane. Non sono stati forniti dettagli sulle cause di questa nuova interruzione.

Cuba continua a stare al buio, senza energia e senza carburante. Secondo la compagnia elettrica statale, giovedì sera, i blackout hanno interessato il 61% della rete nazionale. Il governo ha attribuito il peggioramento della situazione alle sanzioni statunitensi e al blocco energetico imposto dall’amministrazione del presidente Donald Trump. Nelle strade di L’Avana ci sono state delle piccole proteste da parte dei residenti che hanno iniziato a battere pentole e padelle durante la notte e ad appiccare il fuoco a una fossa di rifiuti. “Sto cercando di resistere e di vivere la vita come fanno tutti. Ma mi sento felice, orgoglioso di vivere a Cuba, ed è qui che voglio essere sepolto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cuba, ennesimo blackout: L'Avana al buio

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Cuba sigue a oscuras tras nuevo apagon

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