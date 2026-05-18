Cuba teme l’attacco Usa tra blackout e proteste

A Cuba si susseguono blackout prolungati, con problemi di approvvigionamento idrico e scarsità di carburante, mentre si diffonde la preoccupazione per un possibile intervento militare da parte degli Stati Uniti. La popolazione affronta difficoltà quotidiane causate dall’interruzione dell’energia, e le tensioni aumentano in un quadro di instabilità crescente. Le proteste si sono moltiplicate nelle ultime settimane, alimentate anche dalla crescente insoddisfazione verso le condizioni di vita e le risposte delle autorità.

I blackout continui, la mancanza d’acqua e la carenza di carburante, fino alla paura di un imminente attacco americano. I cubani sono allo stremo e da cinque giorni scendono in piazza a suon di pentole contro la crescente crisi economica che investe il governo di Miguel Díaz-Canel. In diversi quartieri della capitale L’Avana centinaia di residenti protestano battendo pentole e bidoni dai tetti delle case e lungo le strade, mentre le autorità rafforzano il dispiegamento di polizia e interrompono il servizio internet in varie aree della città. I raduni hanno interessato anche altri centri come La Lisa, Guanabacoa, Boyeros e Santo Suárez riporta Martí Noticias, mentre attivisti locali hanno denunciato la presenza di agenti in borghese incaricati di identificare i partecipanti alle proteste. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Cuba blackout protests escalate

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